Петраков перевел Макаренко из резервного в расширенный список сборной Украины
Шевченко: «Желаю сборной Украины побед с новым тренерским штабом. Буду болеть»
Экс-наставник «сине-желтых» высказался по поводу назначения Петракова
20:13
Андрей Шевченко / Фото - УАФ
Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко в своем Instagram попрощался с командой. Также специалист пожелал «сине-желтым» успехов с новым штабом Александра Петракова.
Я хочу выразить огромную благодарность каждому футболисту сборной Украины, с которыми прошли очень яркий и успешный путь в восьмерку лучших команд Европы! Это были незабываемые 5 лет моей жизни.
Нас объединяла цель и мы вместе к ней шли! Спасибо Вам за поддержку! Я всегда и везде буду вас поддерживать и болеть. Я желаю Вам всем новых побед и триумфов с новым тренерским штабом сборной Украины.
Ранее полузащитник сборной Украины Александр Зинченко трогательно поблагодарил Шевченко за совместную работу.
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