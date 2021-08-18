Шевченко: «Желаю сборной Украины побед с новым тренерским штабом. Буду болеть»

Андрей Шевченко / Фото - УАФ

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко в своем Instagram попрощался с командой. Также специалист пожелал «сине-желтым» успехов с новым штабом Александра Петракова.

Нас объединяла цель и мы вместе к ней шли! Спасибо Вам за поддержку! Я всегда и везде буду вас поддерживать и болеть. Я желаю Вам всем новых побед и триумфов с новым тренерским штабом сборной Украины.

Ранее полузащитник сборной Украины Александр Зинченко трогательно поблагодарил Шевченко за совместную работу.