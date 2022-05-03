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Шевченко зіграє за збірну у благодійному матчі

Екс-тренер національної команди хоче підтримати Україну
Футбол В Европе
19:58
Шевченко зіграє за збірну у благодійному матчі
Андрій Шевченко / Фото: thetimes.co.uk

Український спеціаліст Андрій Шевченко повідомив, що зіграє за збірну світу у благодійному матчі проти команди Англії.

Матч має відбутися 12 червня у Лондоні

«Я повертаюся. Гра ще ніколи не була такою важливою, як зараз».

Нагадаємо, раніше Шевченко спробував достукатися до світу завдяки жахливого відео з Маріуполя.


Карен Агабекян
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