Лидер «Ингульца»: «Шевченко в «Дженоа» не позавидуешь»
Шевченко: «Знал, что будет тяжело в «Дженоа», но не ожидал такого количества травм»
Тренер – о предстоящей игре против «Ювентуса»
20:31
Фото: Sky Sport Italia
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал пресс-службе клуба предстоящий матч против «Ювентуса» в Серии А.
«Ожидал ли я, что начало будет таким сложным? Я знал, конечно, что будет тяжело, видел календарь. Но я не ожидал такого количества травм. Из-за травм нам гораздо сложнее.
«Ювентус» – это всегда «Ювентус». Большая команда с сильнейшими игроками. Они быстро забывают о поражениях и мгновенно реагируют.
У Аллегри очень качественная команда, он – топовый тренер. Классный мотиватор, знающий, как достичь максимума, знает, как управлять командой в сложной ситуации. Уже демонстрировал это тысячу раз».
Матч состоится 5 декабря.
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