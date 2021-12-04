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Шевченко: «Знал, что будет тяжело в «Дженоа», но не ожидал такого количества травм»

Тренер – о предстоящей игре против «Ювентуса»
Футбол Серия А (Италия)
20:31
Шевченко: «Знал, что будет тяжело в «Дженоа», но не ожидал такого количества травм»
Фото: Sky Sport Italia

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал пресс-службе клуба предстоящий матч против «Ювентуса» в Серии А.

«Ожидал ли я, что начало будет таким сложным? Я знал, конечно, что будет тяжело, видел календарь. Но я не ожидал такого количества травм. Из-за травм нам гораздо сложнее.

«Ювентус» – это всегда «Ювентус». Большая команда с сильнейшими игроками. Они быстро забывают о поражениях и мгновенно реагируют.

У Аллегри очень качественная команда, он – топовый тренер. Классный мотиватор, знающий, как достичь максимума, знает, как управлять командой в сложной ситуации. Уже демонстрировал это тысячу раз».


Матч состоится 5 декабря.

Онлайн трансляция «Ювентус» – «Дженоа».

Андрей Усмонов
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