Шевченко: «Знал, что будет тяжело в «Дженоа», но не ожидал такого количества травм»

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Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал пресс-службе клуба предстоящий матч против «Ювентуса» в Серии А.

«Ювентус» – это всегда «Ювентус». Большая команда с сильнейшими игроками. Они быстро забывают о поражениях и мгновенно реагируют.

У Аллегри очень качественная команда, он – топовый тренер. Классный мотиватор, знающий, как достичь максимума, знает, как управлять командой в сложной ситуации. Уже демонстрировал это тысячу раз».