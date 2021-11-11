Шевченко: «Приезд Моуриньо в Италию многое дал здешнему футболу»
Шевченко: «Золотой мяч» – в прошлом, хотелось бы чего-то добиться в качестве тренера»
45-летний специалист возглавил «Дженоа»
10:51
Андрей Шевченко / фото - Getty Images
45-летний украинский специалист Андрей Шевченко, который недавно стал главным тренером «Дженоа», в интервью порталу Italy 24 News прокомментировал свой переход в чемпионат Италии а также высказался о предстоящей дебютной игре против «Ромы».
«Золотой мяч» – это прошлое. Я хотел бы что-то сделать в качестве тренера. Постараюсь сделать все, чтобы эти отношения с «Дженоа» были долгими. Сейчас мы подбираем команду. У нас все спланировано. Есть ряд вещей, которые должны усвоить игроки, и благодаря тренировкам мы получим более полную картину.
Дебютная игра с «Ромой»? Я очень уважаю Жозе Моуринью. Его приход многое дал итальянскому футболу. Знаю, что мы начнем игрой с ним.
Планирую ли адаптировать игроков под схему или расстановку под футболистов? Я думаю, что у этой команды есть определенные характеристики. Со временем мы определимся со всем. Одна из схем может быть 3-5-2 или 4-3-3».
Ранее Андрей Шевченко высказался о значимости «Золотого мяча» для его карьеры.
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