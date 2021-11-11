Шевченко: «Золотой мяч» – в прошлом, хотелось бы чего-то добиться в качестве тренера»

Андрей Шевченко / фото - Getty Images

45-летний украинский специалист Андрей Шевченко, который недавно стал главным тренером «Дженоа», в интервью порталу Italy 24 News прокомментировал свой переход в чемпионат Италии а также высказался о предстоящей дебютной игре против «Ромы».

Дебютная игра с «Ромой»? Я очень уважаю Жозе Моуринью. Его приход многое дал итальянскому футболу. Знаю, что мы начнем игрой с ним.

Планирую ли адаптировать игроков под схему или расстановку под футболистов? Я думаю, что у этой команды есть определенные характеристики. Со временем мы определимся со всем. Одна из схем может быть 3-5-2 или 4-3-3».