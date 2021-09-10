Шевчнко подался в гольф? Ему противостоят Бобби Фаулер, Том Холланд и Рафаэль Надаль
Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко выступает на турнире по гольфу BMW PGA в Англии.
Соревнование началось 9 сентября и будет длиться до конца текущей недели.
Beautiful day at the @BMWPGA ! #bmwgolfsport #rolexseries #wentworthgolfclub pic.twitter.com/afCf0cOTeD— Andriy Shevchenko (@jksheva7) September 8, 2021
Помимо бывшего наставника украинской национальной команды за звание лучшего гольфиста соревнуются такие известные личности как экс-форвард «Ливерпуля» Бобби Фаулер, британский актер Том Холланд, испанский теннисист Рафаэль Надаль, бывший тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп, хавбек «Брайтона» Адам Лаллана.
Ранее Шевченко был замечен за игрой в гольф с экс-капитаном «Ливерпуля» Джейми Рендаппом.
Напомним, УАФ выступила с официальным заявлением по поводу прекращения сотрудничества с Шевченко.
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