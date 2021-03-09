Шевчук: «Хорошо, что «Шахтер» сыграет с «Ромой». У «горняков» всегда на топ-команды настроение лучше, чем на те, что уровнем ниже»
Шевчук: «Будет хорошее, достойное предложение – рассмотрю с удовольствием и начну работать тренером»
У эксперта было предложение от «Черноморца»
Вячеслав Шевчук / Фото: ФК Олимпик
Экс-тренер «Олимпика» Вячеслав Шевчук готов возобновить тренерскую работу.
Когда вернетесь к тренерской работе?
«Будет хорошее, достойное предложение – рассмотрю с удовольствием и начну работать».
В этом году уже можно ожидать?
«От меня не зависит. Не планирую еще в одном лице быть президентом клуба и тренером».
Шевчук рассматривался в качестве нового тренера одесского «Черноморца».
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