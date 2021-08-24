Шевчук: «Десна» предлагала мне работу главного тренера»
Украинский тренер Вячеслав Шевчук в шоу «BurBuzz» сообщил, что мог работать в «Десне».
- Ты получал предложение стать тренером в «Десне». Что тогда не сложилось?
– Да, я был тренером «Шахтера» U-17. Работал где-то 10 месяцев. Мы отлично работали. Команда впоследствии стала чемпионом Украины, хотя когда принимал ее – были на 7-8-й позиции. Потом мне поступило предложение от президента «Десны». Они тогда были в первой лиге.
Мы по телефону поговорили. Я ездил в Чернигов, говорили с руководством, мэрией. В результате не сумели договориться. Я вообще не предъявлял никакие условия.
Да, так я бросил академию «Шахтера». Хотя мне Палкин предлагал возглавить команду U-19, которая участвовала в юношеской ЛЧ. Наверное, это был бы для меня постепенный шаг развития. Но хотелось пойти быстрее работать во взрослый футбол.
Считаю, это была моя большая ошибка, что не послушал его и не принял предложение «Шахтера» по чуть-чуть развиваться.
Напомним, «Десна» сейчас находится среди лидеров в турнирной таблице УПЛ.
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