Шевчук: «Десна» предлагала мне работу главного тренера»

Вячеслав Шевчук / Фото: Футбол 24

Украинский тренер Вячеслав Шевчук в шоу «BurBuzz» сообщил, что мог работать в «Десне».

– Да, я был тренером «Шахтера» U-17. Работал где-то 10 месяцев. Мы отлично работали. Команда впоследствии стала чемпионом Украины, хотя когда принимал ее – были на 7-8-й позиции. Потом мне поступило предложение от президента «Десны». Они тогда были в первой лиге.

Мы по телефону поговорили. Я ездил в Чернигов, говорили с руководством, мэрией. В результате не сумели договориться. Я вообще не предъявлял никакие условия.

Да, так я бросил академию «Шахтера». Хотя мне Палкин предлагал возглавить команду U-19, которая участвовала в юношеской ЛЧ. Наверное, это был бы для меня постепенный шаг развития. Но хотелось пойти быстрее работать во взрослый футбол.

Считаю, это была моя большая ошибка, что не послушал его и не принял предложение «Шахтера» по чуть-чуть развиваться.