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Тема дняСегодня стартует молодежный чемпионат мира-2022. В игру сразу вступают три фаворита

Шевчук: «Гай был хорошим соседом по комнате, а Селезнев всегда шумел и разговаривал»

Экс-защитник «Шахтера» высказался о форварде «Миная»
Футбол Украинская Премьер-лига
10:30
Шевчук: «Гай был хорошим соседом по комнате, а Селезнев всегда шумел и разговаривал»
Вячеслав Шевчук / Фото: Обозреватель

Бывший защитник «Шахтера» Вячеслав Шевчук высказался об экс-партнере по команде Евгении Селезневе.

- Когда ложился спать, то сосед по комнате, Алексей Гай, уважительно относился. Без звука, тихонько. Когда жил с Селезневым, то заснул, а он шумит, разговаривает.

- Караваева вызывает...

– Сейчас Женя в боксе прогрессирует, ищет себе спарринг-партнера. С позиции силы хочет. Езерский за него спрашивал, вот это хороший был бы спарринг-партнер.


Ранее Шевчук рассказал, кто порекомендовал ему перейти в «Шахтер».

Источник: Пряма Червона Петр Приходько
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Вячеслав Шевчук Евгений Селезнев

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