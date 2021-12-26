Не стоит своих денег? Стало известно, сколько Селезнев получает в «Минае»
Шевчук: «Гай был хорошим соседом по комнате, а Селезнев всегда шумел и разговаривал»
Экс-защитник «Шахтера» высказался о форварде «Миная»
Вячеслав Шевчук / Фото: Обозреватель
Бывший защитник «Шахтера» Вячеслав Шевчук высказался об экс-партнере по команде Евгении Селезневе.
- Когда ложился спать, то сосед по комнате, Алексей Гай, уважительно относился. Без звука, тихонько. Когда жил с Селезневым, то заснул, а он шумит, разговаривает.
- Караваева вызывает...
– Сейчас Женя в боксе прогрессирует, ищет себе спарринг-партнера. С позиции силы хочет. Езерский за него спрашивал, вот это хороший был бы спарринг-партнер.
Ранее Шевчук рассказал, кто порекомендовал ему перейти в «Шахтер».