Шевчук: «И без Шахаба у «Зари» есть игроки, способные решить исход матча»

Бывший защитник «Шахтера» уверен в силах луганчан

Вячеслав Шевчук / Фото: dynamo.kiev.ua

Экс-защитник «Шахтера» Вячеслав Шевчук поделился мыслями о предстоящем матче 1-го тура группового этапа Лиги конференций «Буде-Глимт» – «Заря» и рассказал о перспективах луганского клуба в турнире:



Я думаю, что луганчане могут выйти из группы. У «Зари» хороший состав, команда и тренер. Они всегда играют в атакующий футбол, вне зависимости от соперника. Я верю в эту команду, в ней ребята с характером и опытом. Жду от «Зари» хорошей игры и положительного результата.

В Норвегии придется играть на искусственное поле. Это не станет проблемой?

Думаю, это не проблема. Я уже 4 года как завершил карьеру, но 2-3 раза в неделю играю на искусственном поле. Надо просто правильно подобрать обувь и стельки. В современном футболе это не проблема, достаточно провести предыгровую тренировку. Матчи под эгидой FIFA и UEFA проходят на синтетических полях, которые сейчас на высоком уровне. Иногда даже нельзя отличить искусственное покрытие от натурального.

Не полетел на матч Шахаб. Будет кому забивать голы?

Есть Саня Гладкий. Это опытный футболист, который сам может решить исход матча. В штрафной площади он не прощает, у него 100%-я реализация. К тому же есть Громов, он мне очень нравится на этой позиции. Аллахьяр в прекрасной форме. У «Зари» много атакующих игроков.

За игрой Лиги конференций можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Буде-Глимт» – «Заря». Начало – в 22:00.