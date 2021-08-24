А что, так можно было? Луческу наблюдал за матчем с трибун и стал лучшим тренером тура
Шевчук: «Луческу – лучший тренер в моей карьере»
Защитник вспомнил период работы с румынским специалистом
Луческу и Шевчук / Фото: Футбол 24
Украинский тренер Вячеслав Шевчук в шоу «BurBuzz» назвал лучшего тренера в своей карьере.
«Для меня Луческу – лучший тренер в карьере. Как он изучает соперника. Когда ЛЧ, у него толстая папка конспектов. Он все знает, как игрок разворачивается, все разжевывает. Просто выходи и сделай, что тебя просит.
Даже в чемпионате Украины приезжаем, к примеру, в Николаев – он там всех игроков знает».
Ранее Шевчук рассказал, что его приглашали работать в «Десну».
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