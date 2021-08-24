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Шевчук: «Луческу – лучший тренер в моей карьере»

Защитник вспомнил период работы с румынским специалистом
Футбол Украинская Премьер-лига
23:26
Шевчук: «Луческу – лучший тренер в моей карьере»
Луческу и Шевчук / Фото: Футбол 24

Украинский тренер Вячеслав Шевчук в шоу «BurBuzz» назвал лучшего тренера в своей карьере.

«Для меня Луческу – лучший тренер в карьере. Как он изучает соперника. Когда ЛЧ, у него толстая папка конспектов. Он все знает, как игрок разворачивается, все разжевывает. Просто выходи и сделай, что тебя просит.

Даже в чемпионате Украины приезжаем, к примеру, в Николаев – он там всех игроков знает».


Ранее Шевчук рассказал, что его приглашали работать в «Десну».

Петр Приходько
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Мирча Луческу Вячеслав Шевчук

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