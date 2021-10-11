Шевчук: «Матч с Боснией – очередной финал для сборной Украины»

Вячеслав Шевчук / Фото: Динамо Киев от Шурика

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук высказался о победе над Финляндией (2:1) и поделился ожиданиями от матча с Боснией и Герцеговиной в отборе на ЧМ-2022.

Не понравилось, что во втором тайме мы иногда глубоко садились. Но опять же, это момент психологии, очень нужен был результат. И как я уже сказал, где-то не хватило физических кондиций из-за большого объема проделанной работы. Финляндия — это серьезный оппонент. Как можно посмотреть любой сборной с этой командой непросто. Уже все в Европе умеют играть в футбол. Финны чем-то мне напоминают Исландию, такая же агрессивная команда со своим лидером в атаке. Мы обыграли достойного оппонента, причем, заслуженно.

Жду очередного финала для «сине-желтых». Только так мы сможем добиться максимального результата. Очень важно, чтобы к матчу с боснийцами команда успела восстановиться, поскольку на большую ротацию нам рассчитывать не стоит, ведь кадрового потенциала нам пока не хватает.

Для меня сейчас шансы команд 50 на 50. Встретятся приблизительно равные соперники. Все рассудит игра, но я верю в эту сборную Украины. Тем более что матч состоится во Львове, где неимоверная атмосфера на трибунах».