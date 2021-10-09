Шевчук: «Модель Петракова – три центральных защитника»

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Бывший тренер Вячеслав Шевчук рассказал, что ему удалось поговорить с тренером сборной Украины Александром Петраковым перед игрой с Финляндией в отборе на ЧМ-2022.

Три центральных защитника – наша сборная так будет играть, однозначно. Это модель игры Петракова. Думаю, Кривцов будет в середине, слева – Матвиенко, справа – Забарный. На фланге будет Соболь, Миколенко вылетел, Зинченко нет, который тоже может на этой позиции сыграть, где он был против сборной Швеции.

Справа будет или Тымчик, или Караваев. Скорее всего, первый. В середине Степаненко, Шапаренко. Может, Сидорчук, но Сергей и Степаненко не будут на поле одновременно, потому что это профайл одного игрока, заточенного более на оборону. Шапаренко сейчас в отличной форме, начал играть в ЛЧ в старте.

Думаю, слева в атаке Цыганков, справа – Ярмоленко, по центру – Яремчук. Будем рассчитывать на креативность наших атакующих игроков».