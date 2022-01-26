«Верес» вырвал ничью у чешского клуба в первом матче на сборе
Шевчук назвал главную проблему «Вереса», угрожающую его будущему
Бывший защитник сейчас занимает административную должность
Вячеслав Шевчук / фото - FootBoom
Спортивный директор «Вереса» Вячеслав Шевчук рассказал о первой части сезона, а также о дальнейшем курсе развития команды.
«Мы реально оцениваем свой уровень. Большая благодарность главному тренеру «Вереса» Юрию Николаевичу Вирту, его тренерскому штабу и игрокам. Команда после первой части сезона УПЛ находится на 9 месте – это отличная работа для первого сезона в элите.
Руководство клуба и тренерский штаб приняли решение сделать точечные усиления. Акцент на качество, а не на количество.
У нас есть проблема в том, что клуб не имеет своих воспитанников. Мы ведем активную работу с командой Ю-19 и ДЮСШ города Ровно. Без молодежи нет будущего у команды».
«Верес» успел оформить несколько покупок этой зимой. В клубе уже объяснили свою трансферную политику.
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