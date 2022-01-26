Шевчук назвал главную проблему «Вереса», угрожающую его будущему

Вячеслав Шевчук / фото - FootBoom

Спортивный директор «Вереса» Вячеслав Шевчук рассказал о первой части сезона, а также о дальнейшем курсе развития команды.

Руководство клуба и тренерский штаб приняли решение сделать точечные усиления. Акцент на качество, а не на количество.

У нас есть проблема в том, что клуб не имеет своих воспитанников. Мы ведем активную работу с командой Ю-19 и ДЮСШ города Ровно. Без молодежи нет будущего у команды».