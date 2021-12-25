Шевчук: «Перейти в «Шахтер» мне рекомендовал Маркевич»
Экс-защитник «Шахтера» Вячеслав Шевчук вспомнил, как оказался в донецком клубе.
«У меня есть забавная история о том, как я появился в «Шахтере». Я за молодежную сборную сыграл хороший матч против Болгарии, отдал голевую и забил. После этой игры появились предложения от «Динамо», «Шахтера» и «Зенита».
На тот момент тренером у меня был Маркевич. Он мне рекомендовал, чтобы я пошел в «Шахтер». Он сказал, что это молодой клуб, который будет развиваться. Он будто чувствовал, что «Шахтер» будет на таком уровне. Он сказал, что представители «Шахтера» хотят со мной встретиться между Запорожьем и Донецком.
Там был населенный пункт, я его плохо помню. Мы с утра сели в машину, у меня «Опель Омега» был. Мирон Богданович всегда мало разговаривает. Мы километров 20 от города отъехали, тут Мирон Богданович мне говорит: «Что-то ты, Славко, не туда едешь, разворачивайся».
Навигатора тогда не было, мобильные были большие. Мы поехали, встретились. Тогда приехал Яремченко с водителем. Мы прямо на капоте подписали контракт. Вот так произошло мое знакомство с клубом».
Недавно Шевчук стал спортивным директором «Вереса».
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