Шевчук предложил отложить ситуацию с Малиновским на потом

Сейчас команде стоит сконцентрироваться на игре

Эксклюзив

Вячеслав Шевчук / фото - Футбол 1/2/3

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал положение национальной команды накануне отборочных матчей ЧМ-2022:

Чего ожидать от подопечных Петракова в матче со сборной Финляндии?

«Ожидаем от ребят хорошей игры и победы. Сейчас на первом месте стоит результат. Желаю нашим парням победить, у них для этого все есть. Нужно быть максимально подготовленными и добыть три очка, которые нам так нужны».

Эта ситуация с Малиновским, с невызовом в сборную. Как вы ее оцениваете? Как бывший игрок сборной, можете оценить поведение главного тренера?

«Не мне комментировать действия Петракова. Много сейчас читаю комментариев и игроков, и болельщиков. Считаю, что нужно отложить эту ситуацию. Петраков сам разберется с Малиновским и поймет, как ему действовать. Нужно отложить это. Впереди очень важный матч, в котором нужно победить».

Уже завтра, 9 октября национальная команда сыграет с финнами в отборочном матче ЧМ-2022.

Онлайн трансляция Финляндия – Украина. Начало – в 19:00.

На октябрьские матчи Александр Петраков решил не вызывать хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского. В Финляндии недоумевают по поводу отсутствия лучшего ассистента Серии А сезона-20/21 в составе украинцев.