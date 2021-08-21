Шевчук рассказал, что Луческу приглашал его в тренерский штаб «Динамо»
Бывший защитник «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук рассказал, как главный тренер «Динамо» Мирча Луческу приглашал его присоединиться к тренерскому штабу киевского клуба:
«Луческу хотел за меня разговаривать. На тот момент Глеб Платов как раз заболел, и я ничего не хотел, какая-то апатия была.
Мы в принципе с Луческу разговаривали, он сказал, что будет обсуждать меня, я ответил: «Мистер, не надо».
Еще и такая жесткая атака болельщиков «Динамо» на него пошла, если бы я еще туда пришел – был бы капец.
Для моего конкретного роста, если развиваться – я бы предложение рассмотрел. Если бы я принял это решение, то первым бы об этом узнал Ринат Леонидович.
Набрал и переговорил бы с ним по этому поводу. Потому что я 13 лет отыграл за «Шахтер», состоялся там и как личность, и как игрок, семью создал именно в Донецке. Дочка в Донецке родилась, жена из Донецка.
Я должен был бы оповестить президента об этом».
Защитник выступал в донецком клубе с 2005 до 2016 года, пока не повесил бутсы на гвоздь.
После окончания карьеры игрока Шевчук тренировал юношескую команду «Шахтера», а также был главным тренером донецкого «Олимпика».
Напомним, ранее Шевчук рассказал, почему отказался переходить в Испанию на закате карьеры.
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