Шевчук рассказал о переговорах «Вереса» с двумя игроками своих сборных

Вячеслав Шевчук / Фото - НК Верес

Спортивный директор «Вереса» Вячеслав Шевчук назвал позиции, требующие усиления. Слова члена руководства клуба передает пресс-служба ровенцев.

Относительно потенциальных новичков в опорную зону – общаемся с молодыми футболистами «Волыни». Один из них – Артур Рябов. Также интересуемся Владиславом Семотюком из «Прикарпатья». Но за всех этих футболистов нам придется заплатить.

Мы заинтересованы в том, чтобы взять молодого игрока, заиграть его и продать подороже. Прекрасный пример – «Минай». Они заплатили за Рустама Ахмедзаде 500 тысяч гривен, а теперь продали его за 200 тысяч евро. Верю, что и мы можем.

Относительно голкиперов – есть две кандидатуры. Это молодые вратари «Волыни» и «Десны». У них тоже есть действующие контракты. Потому мы пока ждем.

Также ведем переговоры с экс-футболистом «Олимпика» Таддеусом Нкенгом, который сейчас выступает в Финляндии. Могу сказать, что основная наша цель – закрыть позицию левого защитника.