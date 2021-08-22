Шевчук рекомендовал Луческу сменить позицию одного из игроков «Динамо»

Вячеслав Шевчук / фото - FootBoom

Бывший защитник «Шахтера» Вячеслав Шевчук рассказал, какие советы давал главному тренеру «Динамо» Мирче Луческу:

Я ему сказал: «Мистер, посмотри, «Боруссия» Дортмунд играет 3-4-3. Пишчек – тот же профайл, что и Кендзера». У них тогда все были травмированными.

Сейчас современный центральный защитник – типа Кендзера, Матвиенко. 182-183 рост, очень быстрые, передачи между линиями».