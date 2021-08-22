Шевчук: «Выпиваю несколько бокалов – и мне «гаплык»
Шевчук рекомендовал Луческу сменить позицию одного из игроков «Динамо»
Украинец сравнил поляка с защитником «Боруссии»
Вячеслав Шевчук / фото - FootBoom
Бывший защитник «Шахтера» Вячеслав Шевчук рассказал, какие советы давал главному тренеру «Динамо» Мирче Луческу:
«Когда Луческу принял «Динамо», мы с ним общались по поводу состава. Он не знал многих игроков. Я ему рекомендовал, чтобы он ставил Кендзеру центральным защитником.
Я ему сказал: «Мистер, посмотри, «Боруссия» Дортмунд играет 3-4-3. Пишчек – тот же профайл, что и Кендзера». У них тогда все были травмированными.
Сейчас современный центральный защитник – типа Кендзера, Матвиенко. 182-183 рост, очень быстрые, передачи между линиями».
Шевчук всю свою карьеру в «Шахтере» с 2005 по 2016 год играл под руководством Луческу.
Ранее экс-защитник рассказывал, что румынский специалист приглашал его стать часть тренерского штаба «Динамо».
Напомним, Шевчук рассказал, почему отказался от переезда в Испанию перед тем, как повесил бутсы на гвоздь.
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