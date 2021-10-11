Шевчук: «С Финляндией Украина сыграла отлично. Но те же Малиновский, Зинченко только бы усилили сборную»

Фото: footballua.tv

Бывший тренер Вячеслав Шевчук поделился ожиданиями от игры Украины с Боснией и Герцеговиной в отборе на ЧМ-2022.

Для меня сейчас шансы команд 50 на 50. Встретятся приблизительно равные соперники. Все рассудит игра, но я верю в эту сборную Украины. Тем более что матч состоится во Львове, где неимоверная атмосфера на трибунах».