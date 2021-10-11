Шевчук: «Матч с Боснией – очередной финал для сборной Украины»
Шевчук: «С Финляндией Украина сыграла отлично. Но те же Малиновский, Зинченко только бы усилили сборную»
Экс-тренер поделился ожиданиями от игры с Боснией
11 октября 19:50
Фото: footballua.tv
Бывший тренер Вячеслав Шевчук поделился ожиданиями от игры Украины с Боснией и Герцеговиной в отборе на ЧМ-2022.
«Незаменимых футболистов не бывает. С Финляндией команда сыграла отлично. Но те же Малиновский, Зинченко только бы усилили сборную. Говорят, что Малиновский не подходит для схемы игры Петракова. Да все он подходит. Коуч может сыграть по тактической расстановке 3—4—1—2. И именно там, где единица, в позиции ложной девятки, Малиновский действует как убийца. Я очень надеюсь, что все уладится и Руслан вернется в сборную, от этого наша команда только выиграет.
Для меня сейчас шансы команд 50 на 50. Встретятся приблизительно равные соперники. Все рассудит игра, но я верю в эту сборную Украины. Тем более что матч состоится во Львове, где неимоверная атмосфера на трибунах».
Игра состоится 12 октября.
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