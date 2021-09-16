Шевчук: «С «Шерифом» не получилось использовать фишку Де Дзерби»

Вячеслав Шевчук / Фото - ФК Олимпик

Бывший защитник «Шахтера» Вячеслав Шевчук проанализировал причины поражения «горняков» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шерифа» (0:2).

Стиль «Шерифа» похож на стиль «Зари» времен Юрия Вернидуба. Только в Луганске тактическая расстановка у коллектива была 4–2–3–1, а сейчас, против «горняков», – 4–1–4–1. Вернидуб очень грамотно сыграл в прошедшем поединке. Средний и низкий блок при обороне, а при перехвате проводились быстрые атаки, причем, отработанные до автоматизма. Одна-две передачи и противник уже возле штрафной Пятова…

«Шахтер» неправильно сыграл тактически. «Шериф» прессинговал только в тех моментах, когда горняки выходили от ворот. Это фишка Де Дзерби, получить пространство за спиной защитников соперника и использовать его. К сожалению, этого не получилось. Юрий Вернидуб все проанализировал. Уверен, что наставник смотрел и матчи Сассуоло, когда Де Дзерби тренировал эту команду.

В прошедшей игре центральный нападающий, два инсайда и фланговые игроки классно перемещались при прессинге, особенно отчетливо это было видно в первой половине первого тайма. Де Дзерби попал на крючок к Вернидубу.

В чемпионате Украины у «Шахтера» тоже есть проблемы. Все знают, что горняки атакуют через центр, вот соперники и приспособились. Раньше фланговые защитники высоко поднимались, а крайние вингеры заходили в центр. Да, сейчас «Шахтер» действует по-другому, это стиль Де Дзерби, но я в большом шоке от того, что сегодня случилось.

Футболисты «Шерифа» были дисциплинированными, мотивированными, голодными, а «Шахтер» просто вышел на поле и держал мяч. Да, «горняки» создали пару моментов, но это было ни о чем. Молдаване хорошо перекрывали все зоны на подступах к своей штрафной.

Не думаю, что имела место недооценка. Это Лига чемпионов. Повторюсь, Вернидуб переиграл Де Дзерби. Если бы «Шахтер» со стартового свистка сыграл от обороны, так как «Шериф», то не сомневаюсь, что горняки выиграли бы. Или, как это было в поединке с «Монако», когда монегаски заставили «Шахтер» играть вторым номером, а когда соперник устал, у «Шахтера» на поле вышли свежие и быстрые Фернандо и Мудрик…

У молдавской команды есть проблемы при позиционных атаках. Но как показал матч, у наставников «Шахтера» был план А, но не было плана Б. Весь матч прошел по одному сценарию, что было выгодно «Шерифу». «Горняки» не преподнесли сопернику сюрпризов. Хотя странно, ведь Де Дзерби итальянец, а они помешаны на тактических схемах.

Де Дзерби объясняет игнорирование Степаненко тем, что он хочет, чтобы Маркос Антонио и Майкон контролировали мяч и быстро начинали атаки. Степаненко – опытный футболист, соблюдает баланс, хороший при стандартах, но больше акцентирован на оборону. Вот если бы «Шахтер» сыграл так, как я говорил, то Тарас в этой ситуации был бы незаменим. Но тренер, к сожалению, особо не доверяет этому полузащитнику.

Впереди еще пять матчей. Важно правильно проанализировать прошедший поединок. Де Дзерби перспективный, но еще молодой тренер, он набивает шишки. Хотелось, чтобы эта оплеуха пошла наставнику на пользу, и «Шахтер» в последующих матчах знал, что нужно делать на поле, даже если игра не складывается, – нужно уметь перестраиваться.