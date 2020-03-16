Итоги 18 тура УПЛ. «Заря» и «Десна» не доросли до уровня «Динамо» и «Шахтера»
Шевчук: «С «Вильярреалом» «Динамо» показало свой максимум»
Экс-тренер – о первой игре Лиги Европы
15 марта 17:10
Вячеслав Шевчук / Фото: footballua.tv
Бывший тренер Вячеслав Шевчук считает, что игра против «Вильярреала» – это максимум для нынешнего «Динамо».
«Киев в этом матче действовал однообразно. «Вильярреал» проявил гибкость в тактическом плане. Где-то 70 минут они играли по схеме 4-3-3 и только во втором тайме перестроились на 4-4-2, начав немного играть на контратаках.
Не скажу, что «Динамо» играло плохо. Просто на данный момент – это максимальный уровень команды. И так далеко забрались, в стартовый состав интегрировалось много игроков, поэтому, на данный момент они показали свой максимум».
«Динамо» проиграло дома (0:2).
Ответная игра состоится 18 марта в Испании.