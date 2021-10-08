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Шевчук: «Шахтер» должен обыгрывать «Реал»

В прошлом сезоне «горняки» дважды одолели мадридцев
Футбол Лига чемпионов UEFA
8 октября 20:50
Шевчук: «Шахтер» должен обыгрывать «Реал» Эксклюзив
Вячеслав Шевчук / фото - FootBoom

Бывший защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук оценил шансы украинских клубов на успех в Лиге чемпионов.

А если взять два наших украинских гранда в Лиге чемпионов, то какие шансы у «Динамо» и «Шахтера» выйти из группы?

«Уверен, что и у «Динамо», и у «Шахтера» хорошие шансы. Как на то, чтобы выйти из группы, так и на то, чтобы с третьего места попасть в Лигу Европы.

Мы знаем, что у «Динамо» и «Шахтера» очень много молодых футболистов. Для них это будет огромный опыт – сыграть на таком уровне. Мы не можем сразу получить какой-то большой результат, так что нужно время. Но я уверен, что и в будущем, и даже в этом розыгрыше они смогут порадовать своих болельщиков и пройти в следующую стадию ЛЧ».

У «Шахтера» следующая игра с мадридским «Реалом». За счет чего должны их обыгрывать?

«Смотрите, «Шахтер» в прошлом году играл с «Реалом» в группе и в двух матчах полностью переиграл их. И я отмечу, что по игре, показав очень высокий уровень.

Первый матч в Мадриде запомнился очень хорошей организацией игры. Много моментов создал «Шахтер», и большое количество молодых игроков чуть ли не впервые вышли в стартовом составе.

В этом году «Шахтер» уже показал отличную игру с «Интером». Игроки уже нащупывают требования Де Дзерби, так что «горняки» должны победить».

Повлияет ли травма Лассины Траоре, выбывшего чуть ли не на год, на игру «Шахтера» с «Реалом».

«Это очень серьезная и страшная травма. Там проблемы и со связками, и с колено. Это очень важный игрок для «Шахтера». Он хоть и молодой, но уже имеет отличный опыт выступлений за сборную, поиграл за «Аякс» в чемпионате Голландии, и очень хорошо себя проявлял за «горняков», забивая чуть ли не в каждом матче.

Так что это очень большая потеря для «Шахтера». На эту позицию есть Сикан, и Де Дзерби еще туда ставил Педриньо. Но мы понимаем, что Сикан еще очень молодой, а для Педриньо – это не родное амплуа. Так что да, это очень большая потеря».

«Горняки» сыграют с мадридским «Реалом» чуть ли не сразу после международной паузы. Матч состоится 19 октября в Киеве на «НСК Олимпийский».

Напомним, самый дорогой игрок в истории «сливочных» пропустит поединок с «горняками» из-за травмы.

Павел Харченко
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Шахтер Донецк Вячеслав Шевчук Динамо Киев

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