Шевчук: «Шахтеру» нужно быстрее принимать какие-то меры, внедрять молодых игроков»

Бывший тренер Вячеслав Шевчук признался, что не ожидал разгромного поражения «Шахтера» от «Ромы» (0:3).

Каштру должен был понимать, что Фонсека в последнее время использует в схеме три центральных защитника. Каштру нужно было сделать зеркальную схему, как было против «Интера». Тогда он удивил «Интер». Конте был тогда не готов. Если бы играли в три центральных защитника, первый гол не произошел бы.

Меня очень разочаровали в этом матче опытные игроки – Тайсон, Алан Патрик и Марлос. Это опытные игроки, которые в сложные моменты должны брать на себя ответственность и более остро играть. Плюс Мораес. У этих четырех игроков есть большие проблемы в игре. Нужно быстрее принимать какие-то меры, внедрять молодых игроков. Может, тренер должен быть жестче. Дает ли ему менеджмент возможность взять за кадык, чтобы ребята начали по-другому играть?

Я буду пессимистичен – шансов нет. Поэтому «Шахтер» должен максимально сконцентрироваться, чтобы спасти этот сезон и чемпионат Украины. Потому что в чемпионате тоже очень большие проблемы – как и в результате, так и в игре. Поэтому на ответный матч с «Ромой» нужно в атакующей линии доверять молодым игрокам, смотреть в будущее, чтобы они набрались опыта.

Каштру очень симпатичен, он очень хороший человек, но тренер «Шахтера» должен быть более харизматичным и более жестким. Когда звездные игроки садятся на голову, с ними нужно максимально агрессивно себя вести».