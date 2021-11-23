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Шевчук – спортдир «Вереса». Что будет входить в обязанности экс-защитника на этом посту?

Бывший футболист взялся за административную работу
Футбол Лига чемпионов UEFA
23 ноября 18:51
Шевчук – спортдир «Вереса». Что будет входить в обязанности экс-защитника на этом посту?
Вячеслав Шевчук / фото - dynamo.kiev

Экс-защитник «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал свое назначение на пост спортивного директора «Вереса». Новоиспеченного функционера цитирует пресс-служба ровненского клуба.

«Очень рад присоединиться к команде народного клуба «Верес». Я очень мотивирован в том, чтобы развивался этот клуб и ровенский футбол в целом. Главная моя задача на должности спортивного директора – коммуникация между игроками первой команды, тренером и президентом.

Это также развитие команды U-19, развитие детского футбола. Также буду заниматься селекцией для усиления нашей главной команды.

Среди моих обязанностей – функции амбассадора клуба, переговоры с транслятором и Премьер-лигой.

Здесь, в «Вересе», я увидел команду профессионалов, которые имеют перед собой четкую цель. Сегодня я побывал на стадионе в Ровно. Классно, что в нашей стране строят такие стадионы, куда люди могут прийти и забыть о своих повседневных трудностях, наслаждаясь футболом.

Вчера я наблюдал за игрой нашей команды в Луцке. Очень понравилось качество игры. «Верес» имеет свой стиль игры. Мы сыграли компактно, качественно и заслуженно победили. Досадно, что из-за погоды и расстояния было не так много болельщиков. Поэтому с нетерпением жду открытия стадиона в Ровно».

Ранее Шевчук успел поработать тренером донецкого «Олимпика», а также экспертом на телеканале «Футбол», откуда он ушел из-за всем известного скандала.

Павел Харченко
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Вячеслав Шевчук Верес

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