Шевчук стал спортивным директором «Вереса»

Экс-тренер нашел новую работу

Фото: НК Верес

Бывший тренер «Олимпика» Вячеслав Шевчук получил должность в «Вересе».

Ровненский клуб назначил его спортивным директором. На этой должности он сменил Ореста Баля, сообщает сайт клуба.

Также Шевчук будет исполнять обязанности заместителя генерального директора клуба.

Экс-защитник был без работы два года. Он был тренером «Олимпика», который покинул в 2019-м году. Также он работал экспертом на телеканалах «Футбол», но ушел из-за скандала.

«Верес» идет 7-м в таблице УПЛ.