Шевчук: «Коноплянка – мировой уровень. Но его преследуют травмы»
Шевчук стал спортивным директором «Вереса»
Экс-тренер нашел новую работу
Фото: НК Верес
Бывший тренер «Олимпика» Вячеслав Шевчук получил должность в «Вересе».
Ровненский клуб назначил его спортивным директором. На этой должности он сменил Ореста Баля, сообщает сайт клуба.
Также Шевчук будет исполнять обязанности заместителя генерального директора клуба.
Экс-защитник был без работы два года. Он был тренером «Олимпика», который покинул в 2019-м году. Также он работал экспертом на телеканалах «Футбол», но ушел из-за скандала.
«Верес» идет 7-м в таблице УПЛ.
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