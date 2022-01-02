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Шевчук: «То, что Миколенко по своим качествам отлично подходит для АПЛ – факт»

Украинца уже представили перед домашними трибунами
Футбол Украинские легионеры
21:05
Шевчук: «То, что Миколенко по своим качествам отлично подходит для АПЛ – факт»
Виталий Миколенко / фото - Everton FC

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировали переход фулбэка «Динамо» Виталия Миколенко в «Эвертон»:

«Это круто. Виталию нужно двигаться дальше, искать мотивацию, поскольку, мне кажется, после чемпионата Европы этому защитнику нужен новый вызов. Сейчас для Миколенко идеальный вариант, чтобы стать на ступеньку выше в своем развитии.

Он способен не зятеряться в одной из сильнейших лиг Европы. Хотя, конечно, сначала Виталию понадобится адаптация не только индивидуальная, но и к тактическим требованиям. И важную роль здесь играет языковой барьер, к этому фактору тоже следует отнестись со всей ответственностью.

Но то, что Миколенко по своим качествам отлично подходит для английской Премьер-лиги, есть факт. У Виталия хорошая скорость, передача. Он силен в единоборствах. Может сыграть не только левого защитника, но и левого центрального при обороне в три защитника. Мирча Луческу пробовал Миколенко и в середине поля. Виталий хорошо обучен тактически».

«Ириски» заплатили за защитника 21 миллион евро и уже представили перед домашними трибунами.

Ранее стало известно, сколько Миколенко будет получать в «Эвертоне».

Источник: РБ Павел Харченко
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Теги

Виталий Миколенко Эвертон Вячеслав Шевчук

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