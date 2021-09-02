Шевчук: «Украина должна была закрывать матч с Казахстаном в первые 25-30 минут»

Вячеслав Шевчук / Фото: Динамомания

Бывший игрок «Шахтера» Вячеслав Шевчук высказался о ничьей Украины и Казахстана (2:2) в матче отбора на ЧМ-2022.

- Опять же, по игре сборная Украины на две головы превосходит Казахстан, но почему в отборочном турнире мы потеряли четыре очка в матчах с этим соперников?

— Желания победить у наших футболистов, было хоть отбавляй, но, повторюсь, не хватило мастерства и хладнокровия. Тем более что защитники, тот же Матвиенко и Соболь крайне редко в матчах имеют такие возможности забить, в основном игроки выполняют фланговые передачи или замыкают дальнюю штангу. Но даже без этих моментов мы были ближе к победе, чем Казахстан к ничьей.