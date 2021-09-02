Шевчук завоевала второе золото сборной Украины на Паралимпиаде-2020
Шевчук: «Украина должна была закрывать матч с Казахстаном в первые 25-30 минут»
Команда Петракова упустила победу
2 сентября 15:00
Вячеслав Шевчук / Фото: Динамомания
Бывший игрок «Шахтера» Вячеслав Шевчук высказался о ничьей Украины и Казахстана (2:2) в матче отбора на ЧМ-2022.
Результат для сборной Украины неудовлетворительный. Для нас эта ничья, как поражение. А вот игрой украинцев я больше доволен, чем нет. Первые 25-30 минут действия команды Александра Петракова вообще были идеальными, нужно было закрывать игру в этот промежуток времени, но не хватило мастерства и хладнокровия. Чтобы избежать такой нервной концовки все предпосылки были во втором тайме, но свои выходы один на один не реализовали Матвиенко и Соболь… Очень обидно, что оба гола наша команда пропустила одинаковых, как под копирку.
- Опять же, по игре сборная Украины на две головы превосходит Казахстан, но почему в отборочном турнире мы потеряли четыре очка в матчах с этим соперников?
— Желания победить у наших футболистов, было хоть отбавляй, но, повторюсь, не хватило мастерства и хладнокровия. Тем более что защитники, тот же Матвиенко и Соболь крайне редко в матчах имеют такие возможности забить, в основном игроки выполняют фланговые передачи или замыкают дальнюю штангу. Но даже без этих моментов мы были ближе к победе, чем Казахстан к ничьей.
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