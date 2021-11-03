Шевчук: «В Лиге чемпионов пока не увидел тот «Шахтер», который хотел»

Вячеслав Шевчук / Фото - Футбол 1/2/3

Бывший защитник «Шахтера» Вячеслав Шевчук поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

В нынешней Лиге чемпионов я пока не увидел тот «Шахтер», который хочется видеть, тот который может доминировать и все время показывать качественную игру. Были проиграны поединки с «Шерифом» и «Реалом», а в игре с «Интером» не хватало концовки в атакующих действиях.

В игре с «Реалом» на месте Траоре действовал Фернандо, но Де Дзерби был недоволен действиями бразильца. Это молодой игрок, который раньше играл на позиции левого и правого вингера. Сейчас в мире мало исполнителей топового уровня на позиции девятки. Если взять ту же Бразилию, там много классных вингеров, инсайдов, но с оттянутым форвардом есть проблемы.

Если Де Дзерби удастся переквалифицировать Фернандо в центрального нападающего, то «Шахтер» только выиграет. У этого игрока отличная скорость, он хорошо открывается в глубину и с хорошим ударом. Но еще нужно работать над концентрацией внимания во вратарской соперника, над игрой корпусом и головой.

Киевский матч? Здесь не столько были ошибки «горняков», как игра «Реала». Мадридцы сейчас находятся в хорошей форме, даже, несмотря на поражение от «Шерифа». После ухода Криштиану Роналду полностью раскрылся Карим Бензема. Это лидер сегодняшнего «Реала».

В схеме 4–3–3 Модрич и Кроос отлично руководят игрой, а своеобразный либеро в центральной зоне – Каземиро, умело подчищающий огрехи атакующих футболистов, которые не успевают сыграть в оборону.

У «горняков» не было баланса между атакой и обороной. Да, «Шахтер» любит атаковать, но Лига чемпионов, это не чемпионат страны. В Европы очень внимательно нужно действовать при защите своих ворот. Это еще хорошо, что после первого тайма был счет 0:1, ведь могло быть намного больше. А после того, как «Реал» забил второй мяч, горняки остановились в плане желания.

«Шахтеру» не хватало Степаненко, и это признал на послематчевой пресс-конференции Роберто Де Дзерби. Но легко говорить, когда не принимаешь решений. Наставник хотел ускорить игру, поэтому и появились в середине поля быстрые игроки, а Алан Патрик должен был насытить партнеров проникающими передачами. Просто «Реал» очень хорошо сыграл тактически. Мадридцы не дали горнякам пространства за своей спиной.

Кто бы ни встречался, для меня перед игрой шансы команд всегда 50 на 50. Футболисты «Шахтера» должны забыть игру на НСК «Олимпийский», быть сконцентрированными, организованными. А то, что «Шахтер» знает, как обыгрывать «Реал», «горняки» показали в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов.