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Шевчук: «В сборной Украины пошла смена поколений»
Экс-игрок команды считает, что тренерский штаб уже определился с заявкой на Евро
Вячеслав Шевчук / Фото: Twitter
Бывший игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук высказался о заявке национальной команды на чемпионат Европы.
«На 90% тренерский штаб определился с заявкой, и я понимаю, кто будет в этой обойме. Поэтому на этот сбор была приглашена большая группа молодых исполнителей, которая работает на будущее, чтобы посмотреть их в тренировочном процессе. Может, кто-то себя отлично проявит и получит шанс поехать на Евро. Ярмоленко и Коноплянка еще буквально два-три года назад были одними из лидеров сборной, тот же Андрей Пятов. Сейчас пошла смена поколений: Зинченко, Малиновский. Степаненко опытный и еще молодой парень, который должен еще несколько лет играть на этом же уровне».
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