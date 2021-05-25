Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Шевчук: «В сборной Украины пошла смена поколений»

Экс-игрок команды считает, что тренерский штаб уже определился с заявкой на Евро
Футбол Евро-2020
13:32
Шевчук: «В сборной Украины пошла смена поколений»
Вячеслав Шевчук / Фото: Twitter

Бывший игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук высказался о заявке национальной команды на чемпионат Европы.

«На 90% тренерский штаб определился с заявкой, и я понимаю, кто будет в этой обойме. Поэтому на этот сбор была приглашена большая группа молодых исполнителей, которая работает на будущее, чтобы посмотреть их в тренировочном процессе. Может, кто-то себя отлично проявит и получит шанс поехать на Евро. Ярмоленко и Коноплянка еще буквально два-три года назад были одними из лидеров сборной, тот же Андрей Пятов. Сейчас пошла смена поколений: Зинченко, Малиновский. Степаненко опытный и еще молодой парень, который должен еще несколько лет играть на этом же уровне».

5 проблемных позиций в сборной Украины перед Евро-2020.

Источник: footballua.tv Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Вячеслав Шевчук

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Шевчук: «Жаль, что Буяльский получил неприятную травму, проводя лучший сезон в карьере»
Шевчук: «Жаль, что Буяльский получил неприятную травму, проводя лучший сезон в карьере»
Футбол Сборная Украины
14:50
Шевчук: «Ворскла» отлично подготовилась, вытерпела и добились результата»
Шевчук: «Ворскла» отлично подготовилась, вытерпела и добились результата»
Футбол Украинская Премьер-лига
10 мая 14:25

Новости: Футбол

Малиновский – в топ-20 лучших игроков сезона серии А по версии La Gazzetta dello Sport
Малиновский – в топ-20 лучших игроков сезона серии А по версии La Gazzetta dello Sport
Украинские легионеры
16:54
Известно когда состоится матч за Суперкубок
Известно когда состоится матч за Суперкубок
Украинская Премьер-лига
16:37
Экс-хавбек «Шахтера» намерен вернуться в «Челси»
Экс-хавбек «Шахтера» намерен вернуться в «Челси»
Премьер-Лига (Англия)
16:37
Вот это поворот. Вейналдум заключит трехлетнее соглашение с «Барселоной»
Вот это поворот. Вейналдум заключит трехлетнее соглашение с «Барселоной»
Примерa (Испания)
16:14
«Ингулец» может провести тренировочный сбор за рубежом
«Ингулец» может провести тренировочный сбор за рубежом
Украинская Премьер-лига
16:02
Без сюрпризов. Стала известна предварительная заявка Англии на Евро-2020
Без сюрпризов. Стала известна предварительная заявка Англии на Евро-2020
Евро-2020
15:54
По просьбе Луческу «Динамо» купило новый автобус
По просьбе Луческу «Динамо» купило новый автобус
Украинская Премьер-лига
15:45
Сульшер: «Я не суеверный, но финал 26-го числа – это хороший знак»
Сульшер: «Я не суеверный, но финал 26-го числа – это хороший знак»
Лига Европы UEFA
15:36
Мартинес может возглавить «Тоттенхэм»
Мартинес может возглавить «Тоттенхэм»
Премьер-Лига (Англия)
15:17
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
20
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 08:41
5
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Все новости

Анонсы

ЧМ-2021. Великобритания – Дания. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Великобритания – Дания. Видео трансляция
16:15
ЧМ-2021. США – Казахстан. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. США – Казахстан. Видео трансляция
16:15
ЧМ-2021. Швейцария – Швеция. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Швейцария – Швеция. Видео трансляция
20:15
ЧМ-2021. Финляндия – Норвегия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Финляндия – Норвегия. Видео трансляция
20:15
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
26 мая 18:00
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
26 мая 22:00
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
26 мая 22:00
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
27 мая 18:55
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
28 мая 18:00
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
29 мая 18:55
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
29 мая 22:00
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
29 мая 22:00
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
WEB
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
30 мая 18:55