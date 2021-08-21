Шевчук: «Выпиваю несколько бокалов – и мне «гаплык»

Вячеслав Шевчук / Фото - ФК Олимпик

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук в эфире YouTube-канала «BuzBuzz» рассказал о скандальной ситуации, когда он был пойман за вождением в нетрезвом состоянии.

Это не красит любого мужчину, так нельзя делать. Я очень жестко к этому отношусь. На следующий день принес извинения общественности в соцсетях. Не может человек сесть за руль в таком состоянии. Для меня это был шок. Сразу уехал с семьей после инцидента. До сих пор не могу понять, что случилось. Слава богу, что никто не пострадал!

Больше не хочу особо вспоминать об этом. «Кринджово» себя чувствую. Это очень большой урок для меня.