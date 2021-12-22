Шевчук: «Я говорил с Суркисом по поводу возможного появления игроков «Динамо» в «Вересе»

Ровенский клуб может пригласить новых футболистов в аренду

Вячеслав Шевчук / Фото: ФК Верес

Спортивный директор «Вереса» Вячеслав Шевчук высказался о возможных новичках ровенской команды зимой. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Я говорил с Игорем Михайловичем Суркисом, он мне сказал: «Если вам нужны наши игроки, то обращайтесь, будем разговаривать». Если Юрию Николаевичу Вирту нужны будут игроки с «Динамо», то он даст мне список. Если мы возьмем игроков в аренду на два года, то, может, получим потом процент со следующей перепродажи. Но мы должны смотреть, подходит ли он тренеру и клубу.

Я с Виртом говорил по поводу Валерия Бондаренко. «Ворскла» ему 40% процентов зарплаты платила, а «Шахтер» – 60%. Если он нам нужен, то мы можем что-то заработать от дальнейшей перепродажи. «Шахтер» заплатил за него «Александрии» 500 тыс евро. Я сказал, что он нам интересен, только по финансам нужно понять, сможем ли взять его и платить какие-то деньги».



Напомним, президент «Вереса» ранее сообщил, что с командой на сборы отправится воспитанник «Ливерпуля».