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Шевчук: «Уже забыл о тренерской работе»

Экс-наставник стал спортивным директором
Футбол Украинская Премьер-лига
10:10
Шевчук: «Уже забыл о тренерской работе»
Фото: НК Верес

Спортивный директор «Вереса» Вячеслав Шевчук признался, что уже ведет переговоры с потенциальными новичками команды.

«Да, о тренерской работе забыл. Сейчас я спортивный директор, и все силы буду отдавать в этом направлении. Главная задача - развивать футбол в Ровно. Хочу, чтобы молодые местные игроки пробились и играли в основном составе. А потом, чтобы продать этих футболистов для их пользы и для клуба.

Сейчас уже ведем переговоры с несколькими потенциальными новичками. Посмотрим, удастся ли нам это сделать».


Накануне, «Верес» проиграл «Колосу» (0:1).

Источник: footballua.tv Андрей Усмонов
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