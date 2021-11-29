Гол Ильина принес победу «Колосу» в матче против «Вереса»
Шевчук: «Уже забыл о тренерской работе»
Экс-наставник стал спортивным директором
Фото: НК Верес
Спортивный директор «Вереса» Вячеслав Шевчук признался, что уже ведет переговоры с потенциальными новичками команды.
«Да, о тренерской работе забыл. Сейчас я спортивный директор, и все силы буду отдавать в этом направлении. Главная задача - развивать футбол в Ровно. Хочу, чтобы молодые местные игроки пробились и играли в основном составе. А потом, чтобы продать этих футболистов для их пользы и для клуба.
Сейчас уже ведем переговоры с несколькими потенциальными новичками. Посмотрим, удастся ли нам это сделать».
Накануне, «Верес» проиграл «Колосу» (0:1).
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