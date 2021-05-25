Буяльский – о травме: «Обидно, ведь больше может и не быть шанса сыграть на Евро»
Шевчук: «Жаль, что Буяльский получил неприятную травму, проводя лучший сезон в карьере»
Полузащитник не поможет Украине на Евро-2020
14:50
Виталий Буяльский / Фото: Динамомания
Бывший игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук высказался о форме хавбека «Динамо» Виталия Буяльского в нынешнем сезоне.
«Я считаю, что у Буяльского это лучший сезон в его карьере, в этом году он себя реально круто проявлял. Очень жаль, что когда сборная Украины обратила на него внимание и пригласила только в конце, когда Евро на носу, он получил такую неприятную травму».
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