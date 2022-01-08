Шейхи и Триппьер не помогли. «Ньюкасл» вылетел из Кубка Англии от команды третьего дивизиона
В третьем раунде Кубка Англии «Ньюкасл» на своем поле уступил «Кембриджу».
Жребий подарил «сорокам» оппонента из третьего по силе дивизиона страны. Однако скромный коллектив сумел дать бой фавориту.
Несмотря на преимущество хозяев во владении и количестве моментов, команду АПЛ удивил Айронсайд. После пропущенного во втором тайме гола «сороки» не смогли отыграться.
«Кембридж» вышел в 1/16 финала турнира. Соперник определится после жеребьевки.
Кубок Англии, третий раунд
«Ньюкасл» – «Кембридж» 0:1
Гол: Айронсайд, 56
«Ньюкасл»: Дубравка, Триппьер, Шер, Крафт, Ритчи (Манкильо, 78), Шелви, Лонгстафф (Альмирон, 60), Фрэйзер, Сен-Максимен, Мерфи (Уиллок, 60), Жоэлинтон.
«Кембридж»: Митов, Уильямс, Айрдейл, Окедина, Данк, Дигби, Мэй (О’Нил, 90), Брофи, Уорман (Хулахан, 61), Айронсайд, Ниббс (Лэнкстер, 76).Предупреждения: Ниббс, Лэнкстер
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