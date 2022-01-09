Левандовски признан спортсменом года в Польше
Шик: «Левандовски – лучший форвард мира»
Игрок сборной Чехии оценил поляка
Патрик Шик / Фото: Eurosport
Нападающий «Байера» и сборной Чехии Патрик Шик высказался о польском форварде «Баварии» Роберте Левандовски. Его слова приводит Bild.
«Очевидно, что Левандовски — лучший нападающий мира на данный момент. И дело не только в его голах, а в том, как он работает для своей команды. Он стабильно выступает на протяжении семи или восьми лет. Все это в совокупности делает его лучшим нападающим на данный момент».
Напомним, Левандовски был признан спортсменом года в Польше.
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