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Шик: «Левандовски – лучший форвард мира»

Игрок сборной Чехии оценил поляка
Футбол В Европе
09 января 12:20
Шик: «Левандовски – лучший форвард мира»
Патрик Шик / Фото: Eurosport

Нападающий «Байера» и сборной Чехии Патрик Шик высказался о польском форварде «Баварии» Роберте Левандовски. Его слова приводит Bild.

«Очевидно, что Левандовски — лучший нападающий мира на данный момент. И дело не только в его голах, а в том, как он работает для своей команды. Он стабильно выступает на протяжении семи или восьми лет. Все это в совокупности делает его лучшим нападающим на данный момент».

Напомним, Левандовски был признан спортсменом года в Польше.

Петр Приходько
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Роберт Левандовски

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