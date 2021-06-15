Шик – о голе с центра поля: «Видел, как мяч влетает в ворота. Было здорово»

Патрик Шик / Фото - UEFA

Нападающий сборной Чехии Патрик Шик поделился эмоциями после стартового матча на Евро-2020 против Шотландии (2:0). В нем игрок отличился голом с центра поля. Слова футболиста передает пресс-служба UEFA.

Это идеально начало для нас. Мы забили два мяча и не пропустили. Мы могли забить даже больше. Правда, забить мог и соперник, но Томаш Вацлик сделал несколько фантастических сейвов. Сегодня мы показали, что значит командная игра. Мы очень довольны таким началом.

Первый гол? Я знаю, как здорово подает Цоуф [Владимир Цоуфал – прим.]. Он всегда делает это в нужный момент, поэтому я был готов к его подаче. Мне удалось выпрыгнуть выше защитника, дотянуться до мяча и послать его под ближнюю штангу.

Мы должны подойти к следующим двум матчам против Хорватии и Англии с такой же командной отдачей и энергией. Мы должны вложить еще больше в эти две игры. Я верю, что у нас все получится.