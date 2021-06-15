Шик – о голе с центра поля: «Видел, как мяч влетает в ворота. Было здорово»
Нападающий сборной Чехии Патрик Шик поделился эмоциями после стартового матча на Евро-2020 против Шотландии (2:0). В нем игрок отличился голом с центра поля. Слова футболиста передает пресс-служба UEFA.
Было здорово видеть, как мяч влетает в ворота. Он идеально зашел в сетку. Я побежал праздновать с нашими болельщиками. Но Томаш Вацлик сегодня тоже был феноменален - он много выручал. Если бы шотландцам удалось забить, нас могла ждать нервная и напряженная концовка.
Это идеально начало для нас. Мы забили два мяча и не пропустили. Мы могли забить даже больше. Правда, забить мог и соперник, но Томаш Вацлик сделал несколько фантастических сейвов. Сегодня мы показали, что значит командная игра. Мы очень довольны таким началом.
Первый гол? Я знаю, как здорово подает Цоуф [Владимир Цоуфал – прим.]. Он всегда делает это в нужный момент, поэтому я был готов к его подаче. Мне удалось выпрыгнуть выше защитника, дотянуться до мяча и послать его под ближнюю штангу.
Мы должны подойти к следующим двум матчам против Хорватии и Англии с такой же командной отдачей и энергией. Мы должны вложить еще больше в эти две игры. Я верю, что у нас все получится.
Ранее стало известно, что Шик забил гол с самой дальней дистанции в истории Евро.
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