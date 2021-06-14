Шик забил самый гол с самой дальней дистанции в истории Евро

Форвард Чехии отличился в воротах Шотландии

Фото: twitter.com/EURO2020

Чехия обыграла Шотландию (2:0) в матче Евро-2020.

Дубль оформил форвард Патрик Шик. Один из голов он забил почти с центра поля.

Нападающий забил с расстояния 45,44 метра. Это рекорд в истории чемпионата Европы, как гол с самой дальней дистанции сообщает Opta.

Примечательно, что за сезон в «Байере» и «Лейпциге» чех забил все девять мячей в Бундеслиге.