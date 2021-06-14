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Шик забил самый гол с самой дальней дистанции в истории Евро

Форвард Чехии отличился в воротах Шотландии
Футбол Евро-2020
18:49
Шик забил самый гол с самой дальней дистанции в истории Евро
Фото: twitter.com/EURO2020

Чехия обыграла Шотландию (2:0) в матче Евро-2020.

Дубль оформил форвард Патрик Шик. Один из голов он забил почти с центра поля.

Нападающий забил с расстояния 45,44 метра. Это рекорд в истории чемпионата Европы, как гол с самой дальней дистанции сообщает Opta.

Примечательно, что за сезон в «Байере» и «Лейпциге» чех забил все девять мячей в Бундеслиге.

Андрей Усмонов
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Теги

Патрик Шик сборная Чехии (футбол) сборная Шотландии (футбол)

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