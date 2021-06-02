Шикарные условия. Месси по новому контракту с «Барселоной» получит почти 250 миллионов евро за 4 года

Два сезона аргенинец проведет в Каталонии, а еще два – в «Интер Майами» в статусе посла клуба

Лионель Месси / Фото: CFP Diario Sport сообщил детали переговоров «Барселоны» с капитаном команды Лионелем Месси о новом контракте.

Каталонский клуб предлагает ему зарплату 60 миллионов евро в год до уплаты налогов на ближайшие четыре года. Отметим, что два из них он проведет в составе «сине-гранатовых», а еще два – в статусе посла клуба. Аргентинец планирует провести их в «Интер Майами» в США. Еще шесть лет контракта, на которые, как предполагается, Месси вернется в административный штаб «Барселоны», будут оплачиваться иначе – фиксированная ставка плюс бонусы. Лионель хочет, чтобы фиксированная сумма была выше бонусов, а клуб, соответственно, обратное. Переговоры еще не завершены. Напомним, что состав каталонцев пополнил аргентинец Серхио Агуэро.

Олег Шумейко-младший