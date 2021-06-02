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Шикарные условия. Месси по новому контракту с «Барселоной» получит почти 250 миллионов евро за 4 года

Два сезона аргенинец проведет в Каталонии, а еще два – в «Интер Майами» в статусе посла клуба
Футбол Примерa (Испания)
19:54
Шикарные условия. Месси по новому контракту с «Барселоной» получит почти 250 миллионов евро за 4 года
Лионель Месси / Фото: CFP

Diario Sport сообщил детали переговоров «Барселоны» с капитаном команды Лионелем Месси о новом контракте.

Каталонский клуб предлагает ему зарплату 60 миллионов евро в год до уплаты налогов на ближайшие четыре года. Отметим, что два из них он проведет в составе «сине-гранатовых», а еще два – в статусе посла клуба. Аргентинец планирует провести их в «Интер Майами» в США.

Еще шесть лет контракта, на которые, как предполагается, Месси вернется в административный штаб «Барселоны», будут оплачиваться иначе – фиксированная ставка плюс бонусы. Лионель хочет, чтобы фиксированная сумма была выше бонусов, а клуб, соответственно, обратное.

Переговоры еще не завершены.

Напомним, что состав каталонцев пополнил аргентинец Серхио Агуэро.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Лионель Месси Барселона (футбол)

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