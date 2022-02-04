Шикарный гол «Атлетика» на 89-й минуте выбил «Реал» из Кубка Испании

Баски выходят в полуфинал, оставив позади двух китов испанского футбола

Фото: Getty Images

В четвертьфинальном матче Кубка Испании «Атлетик» из Бильбао выбил из турнира мадридский «Реал».

Отметим, что в основном составе «Реала» не было украинского вратаря Андрея Лунина, который выходил в старте в предыдущих поединках Кубка.

Матч не был богатым на голевые моменты, а его судьба решилась в концовке: шедевральный гол получился у Алекса Беренгера, который вышел на замену в перерыве. Красивый финт и обводящий удар.

Таким образом, «Атлетик» выходит в полуфинал Кубка Испании, оставив за бортом турнира и «Барселону», и «Реал».

Кубок Испании, 1/4 финала

«Атлетик» – «Реал» 1:0

Гол: Беренгер, 89

«Атлетик»: Агирресабала, Де Маркос, Мартинес, Йерай Альварес, Берчиче, Дани Гарсия, Весга, Рауль Гарсия (Серрано, 78), Уильямс (Беренгер, 46), Уильямс, Муниаин (Баленсиага, 90).

«Реал»: Куртуа, Начо, Милитао, Алаба, Модрич, Кроос (Камавинга, 76), Каземиро, Васкес, Асенсио, Винисиус Жуниор (Иско, 60), Родриго.

Предупреждения: Кроос (24), Дани Гарсия (42), Модрич (59), Де Маркос (67), Берчиче (68).