Шикарный гол Миколенко поднял «Эвертон» из зоны вылета в АПЛ
В 36-м туре АПЛ «Эвертон» на выезде победил «Лестер».
Матч начался с шедеврального гола украинского защитника «Эвертона» Виталия Миколенко – приложился издали в одно касание, красота.
Затем команды обменялись голами, но счет так и остался победным для «Эвертона».
Миколенко был заменен на 66-й минуте.
Эта победа позволила «Эвертона» подняться из зоны вылета турнирной таблицы АПЛ. Сейчас «ириски» занимают 16 место.
АПЛ, 36-й тур
«Лестер» – «Эвертон» 1:2
Голы: Дака, 11 – Миколенко, 6, Холгейт, 30
«Лестер»: Шмейхель, Кастань, Эванс, Амарти, Фофана, Дьюзбери-Холл, Менди (Варди, 66), Тилеманс, Перес (Барнс, 46), Ихеаначо, Дака (Лукман, 80).
«Эвертон»: Пикфорд, Коулмэн, Мина (Кин, 18), Холгейт, Миколенко (Кенни, 66), Грэй (Рондон, 74), Делф, Дукуре, Ивоби, Гордон, Ришарлисон.
Предупреждения: Менди (46), Амарти (88), Фофана (90).
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