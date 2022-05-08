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Шикарный гол Миколенко поднял «Эвертон» из зоны вылета в АПЛ

«Ириски» оказались сильнее «Лестера»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18:01
Шикарный гол Миколенко поднял «Эвертон» из зоны вылета в АПЛ
Виталий Миколенко / Фото: Twitter

В 36-м туре АПЛ «Эвертон» на выезде победил «Лестер».

Матч начался с шедеврального гола украинского защитника «Эвертона» Виталия Миколенко – приложился издали в одно касание, красота.

Затем команды обменялись голами, но счет так и остался победным для «Эвертона».

Миколенко был заменен на 66-й минуте.

Эта победа позволила «Эвертона» подняться из зоны вылета турнирной таблицы АПЛ. Сейчас «ириски» занимают 16 место.

АПЛ, 36-й тур

«Лестер» – «Эвертон» 1:2

Голы: Дака, 11 – Миколенко, 6, Холгейт, 30

«Лестер»: Шмейхель, Кастань, Эванс, Амарти, Фофана, Дьюзбери-Холл, Менди (Варди, 66), Тилеманс, Перес (Барнс, 46), Ихеаначо, Дака (Лукман, 80).

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмэн, Мина (Кин, 18), Холгейт, Миколенко (Кенни, 66), Грэй (Рондон, 74), Делф, Дукуре, Ивоби, Гордон, Ришарлисон.

Предупреждения: Менди (46), Амарти (88), Фофана (90).

Петр Приходько
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Виталий Миколенко Лестер Сити Эвертон

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