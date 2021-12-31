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Шикарный удар Соломона и другие. Все голы «Шахтера» в декабре
За 3 матча «горняки» забили 9 мячей
31 декабря 2021г. 15:20
Фото: пресс-служба Шахтера
Вашему вниманию все забитые мячи донецкого «Шахтера» в последнем месяце 2021-го года – декабре.
В декабре «горняки» победили «Львов» (6:1) и «Александрию» (2:1) в УПЛ, а также сыграли вничью с «Шерифом» (1:1) в Лиге чемпионов.
Напомним, в турнирной таблице УПЛ «Шахтер» опережает «Динамо» на 2 очка.
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