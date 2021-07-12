Каррагер: «Мое сердце болит за тех, кто промазал пенальти в матче с Италией»
Ширер: «Теперь молодым игрокам, которые не забили пенальти, будет очень тяжело»
Англия уступила Италии в финале Евро-2020
Алан Ширер / Фото: Getty Images
Бывший игрок сборной Англии Алан Ширер высказался о поражении от Италии (1:1, пен. 2:3) в финале Евро-2020 Его слова приводит ВВС.
«Надо отдать должное молодым игрокам, которые вызвались бить пенальти в таком матче. Но теперь им будет очень тяжело. Надеюсь, они смогут справиться с этим»
Напомним, уже известен лучший бомбардир Евро-2020.
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