Полузащитник «Металлиста-1925» получил серьезную травму колена
Шкурин и Леднев – в старте «Динамо» на матч с «Металлистом 1925». Витиньо – в запасе
Известны составы на игру 7-го тура УПЛ
Илья Шкурин / Фото - ФК Динамо Киев
В седьмом туре украинской Премьер-лиги «Металлист 1925» на своем поле примет «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 17:00.
Главные тренеры команд определились с составами на игру. Примечательно, что новичок киевлян Витиньо начнет встречу со скамейки запасных. В стартовом составе выйдут Илья Шкурин, Богдан Леднев и другие исполнители.
За игрой чемпионата Украины можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Металлист 1925» – «Динамо».
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