Шкурин: «Хочу ли я возвращаться в Россию? Это провокационный вопрос»

Форвард не намерен возвращаться и в Беларусь

Фото: ФК Динамо

Нападающий «Динамо» Илья Шкурин высказался RP.pl о возможном возвращении в Россию или Беларусь.

«Правда ли, что я получал повестки в беларускую армию? Да, мне приходили повестки, ко мне даже приходили домой. Я не против армии, но не хочу служить с учетом нынешней ситуации в Беларуси. Возможно ли, что российские власти выдадут меня беларуским властям, когда я вернусь из Киева в Москву? Теоретически, это возможно, но я не знаю, как сложится на самом деле. Случиться может что угодно. Моя аренда в «Динамо» действует до июня 2022 года. Хочу ли я возвращаться в Россию? Это провокационный вопрос, оставлю его без ответа».

Контракт игрока принадлежит московскому ЦСКА. Шкурин в нынешнем сезоне еще не забивал в чемпионате Украины, однако на его счету четыре ассиста в восьми матчах.

Форвард не против в следующем сезоне играть в Польше.