Шкурин сбежал в «Динамо» от депортации в Беларусь

Власть страны не устроили заявления футболиста

Илья Шкурин / фото - ФК Динамо

Нападающий ЦСКА Илья Шкурин, перешедший в «Динамо» на правах аренды, подвергается гонениям от белорусских властей, сообщает журналист Игорь Цыганык:

«У него была достаточно сложная ситуация в ЦСКА. Игрока купил за 1,5 млн и на него рассчитывали. Но заявление Шкурина о том, что он не поддерживает режим Лукашенко и что он никогда не будет выступать в составе сборной Беларуси, пока Лукашенко будет президентом, привела к бурной реакции у наших восточных соседей. Беларуская власть требовала депортировать футболиста из России, чтобы разобраться с ним дома. Поэтому для Шкурина переезд в Киев - это выход из ситуации. Думаю, что у него будет мотивация проявить себя в «Динамо». Такая позиция молодого парня заслуживает уважения. ЦСКА удалось отбиться от его депортации и отдать его в аренду, чтобы футболист спокойно развивался».

Пока что форвард не дебютировал в официальных матчах за киевлян, не выйдя ни в одном из двух стартовых матчей УПЛ.

Напомним, «Динамо» добыло юбилейную победу в истории чемпионата Украины.