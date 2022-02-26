Шкурин: «В России своими гражданами готовы пожертвовать ради своих жестоких и корыстных целей»
Нападающий «Динамо» Илья Шкурин прокомментировал в своем Instagram вторжение РФ в Украину.
«Как можно говорить о войне в стране и вести какие-то военные действия, говорить о внешнем враге в виде Украины, которая очень активно пытается просто жить своей жизнью? Это, безусловно, расходится с планами русского мира.
Когда ваша страна не отошла до сих пор от войны, которая закончилась почти 80 лет назад, где никому нет дела до собственных граждан, которые отдавали все, что у них было, и даже больше. Где своими гражданами готовы пожертвовать ради своих жестоких и корыстных целей.
Это точно не та ситуация, где можно промолчать, это самая настоящая война, которую Европа не видела с прошлого века, и которую творят, не спросив ответа у вас.
Хотелось бы спросить у тех белорусов, которые считали, что оно как-нибудь само, зато тихо, мирное небо над головой и стабильно, а теперь расклад слегка поменялся, не так ли?
Жыве Беларусь. Слава Украине».
Напомним, утром 24 февраля Российская Федерация начала наступление на Украину. В нескольких городах произошли и продолжают происходить взрывы.
УПЛ приостановила возобновление сезона.
Ранее UEFA отобрал у России право проведения Лиги чемпионов-2022. Также все домашние матчи российских команд будут проходить на нейтральных аренах.
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