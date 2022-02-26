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Шкурин: «В России своими гражданами готовы пожертвовать ради своих жестоких и корыстных целей»

Форвард – о ситуации в Украине
Футбол Украинская Премьер-лига
17:24
Шкурин: «В России своими гражданами готовы пожертвовать ради своих жестоких и корыстных целей»
Фото: ФК Динамо

Нападающий «Динамо» Илья Шкурин прокомментировал в своем Instagram вторжение РФ в Украину.

«Как можно говорить о войне в стране и вести какие-то военные действия, говорить о внешнем враге в виде Украины, которая очень активно пытается просто жить своей жизнью? Это, безусловно, расходится с планами русского мира.

Когда ваша страна не отошла до сих пор от войны, которая закончилась почти 80 лет назад, где никому нет дела до собственных граждан, которые отдавали все, что у них было, и даже больше. Где своими гражданами готовы пожертвовать ради своих жестоких и корыстных целей.

Это точно не та ситуация, где можно промолчать, это самая настоящая война, которую Европа не видела с прошлого века, и которую творят, не спросив ответа у вас.

Хотелось бы спросить у тех белорусов, которые считали, что оно как-нибудь само, зато тихо, мирное небо над головой и стабильно, а теперь расклад слегка поменялся, не так ли?

Жыве Беларусь. Слава Украине».


Напомним, утром 24 февраля Российская Федерация начала наступление на Украину. В нескольких городах произошли и продолжают происходить взрывы.

УПЛ приостановила возобновление сезона.

Ранее UEFA отобрал у России право проведения Лиги чемпионов-2022. Также все домашние матчи российских команд будут проходить на нейтральных аренах.

 

Андрей Усмонов
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Илья Шкурин Динамо Киев

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