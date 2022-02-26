Шкурин: «В России своими гражданами готовы пожертвовать ради своих жестоких и корыстных целей»

Фото: ФК Динамо

Нападающий «Динамо» Илья Шкурин прокомментировал в своем Instagram вторжение РФ в Украину.

Когда ваша страна не отошла до сих пор от войны, которая закончилась почти 80 лет назад, где никому нет дела до собственных граждан, которые отдавали все, что у них было, и даже больше. Где своими гражданами готовы пожертвовать ради своих жестоких и корыстных целей.

Это точно не та ситуация, где можно промолчать, это самая настоящая война, которую Европа не видела с прошлого века, и которую творят, не спросив ответа у вас.

Хотелось бы спросить у тех белорусов, которые считали, что оно как-нибудь само, зато тихо, мирное небо над головой и стабильно, а теперь расклад слегка поменялся, не так ли?

Жыве Беларусь. Слава Украине».