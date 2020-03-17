Шмейхель: «Если Флик уйдет в сборную, то «Бавария» – идеальный вариант для Клоппа»

Легендарный голкипер МЮ считает, что наставнику «Ливерпуля» не стоит отказываться от такого шанса

Юрген Клопп / Фото: facebook.com/LiverpoolFC

Легендарный вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель предположил, что наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп может стать главным тренером «Баварии» в будущем.



Слова Шмейхеля приводит CBS Sports:

Давайте подумаем вот о каком сценарии. Допустим, что Ханс-Дитер Флик уйдет в сборную Германии, а это не факт. Тогда «Баварии» нужен будет новый тренер, а Юргену Клоппу уже предлагали это место. Это же топ-должность! И эта топ-должность – в родной стране. Говорят, что он не уйдет из «Ливерпуля» ради сборной Германии. Но, может, он сделает это ради мюнхенской «Баварии»?

Ранее Клопп опроверг информацию о том, что может возглавить сборную Германии на Евро-2020.

Юрген также оценил шансы «Ливерпуля» на попадание в Лигу чемпионов в следующем году.