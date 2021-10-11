Фергюсон готов провести бой с Махачевым
Шмейхель: «Не думаю, что в футболе появится тренер сильнее, чем он»
Экс-вратарь МЮ лестно высказался о своем бывшем наставнике
07:59
Петер Шмейхель / Фото: Twitter
Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель высказал мнение о своем бывшем тренере – Алексе Фергюсоне. Его слова приводит Manchester Evening News.
«Не думаю, что в футболе появится тренер сильнее, чем он. В его арсенале есть много разных качеств, но то, как он общался, умение находить общий язык – это невероятно.
Также у него была способность справляться с такими трудными людьми, как я или Рой Кин.
Для него было важно, чтобы в раздевалке такие люди были. Даже полагаю, что в части скаутинга это просматривалось – нужны были игроки с характером.
Можно найти миллион объяснений тому, почему это было важно».
Ранее Фергюсон рассказал, почему Криштиану Роналду покинул МЮ в 2009 году.
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