Шмейхель: «Не думаю, что в футболе появится тренер сильнее, чем он»

Петер Шмейхель / Фото: Twitter

Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель высказал мнение о своем бывшем тренере – Алексе Фергюсоне. Его слова приводит Manchester Evening News.

Также у него была способность справляться с такими трудными людьми, как я или Рой Кин.

Для него было важно, чтобы в раздевалке такие люди были. Даже полагаю, что в части скаутинга это просматривалось – нужны были игроки с характером.

Можно найти миллион объяснений тому, почему это было важно».