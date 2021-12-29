Клопп: «Между нами и «Манчестер Сити» образовался большой отрыв, но сейчас это не моя проблема»
Шмейхель раскрыл секрет того, как ему удалось прервать серию Салаха из 15-ти реализованных пенальти
Датчанин помог «Лестеру» одолеть грозного соперника
10:57
Каспер Шмейхель / фото - Leicester City
Вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель рассказал ВВС, как он отразил пенальти от Мохаммеда Салаха в победном матче с «Ливерпулем» (1:0):
«Это очень важная победа. Теперь нам нужно отдохнуть и двигаться дальше. Я не изучал, как бьет пенальти Салах. У меня было предчувствие, и я доверился ему.
Иногда вам нужно немного удачи. У нас не было этого в матче с «Манчестер Сити», однако нам повезло сегодня».
До этого матча египтянин 15 раз подряд не оставлял шансов вратарям, отличаясь «с точки».
Yesterday De Gea— Out Of Context (@euro2077) December 28, 2021
Today Schmeichel.
PL beasts pic.twitter.com/P1EtkBpla6
Голкипер получил особую похвалу от тренера команды Брендана Роджерса, который назвал датчанина одним из лучших в своем амплуа в Европе.
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