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Шмейхель раскрыл секрет того, как ему удалось прервать серию Салаха из 15-ти реализованных пенальти

Датчанин помог «Лестеру» одолеть грозного соперника
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:57
Шмейхель раскрыл секрет того, как ему удалось прервать серию Салаха из 15-ти реализованных пенальти
Каспер Шмейхель / фото - Leicester City

Вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель рассказал ВВС, как он отразил пенальти от Мохаммеда Салаха в победном матче с «Ливерпулем» (1:0):

«Это очень важная победа. Теперь нам нужно отдохнуть и двигаться дальше. Я не изучал, как бьет пенальти Салах. У меня было предчувствие, и я доверился ему.

Иногда вам нужно немного удачи. У нас не было этого в матче с «Манчестер Сити», однако нам повезло сегодня».

До этого матча египтянин 15 раз подряд не оставлял шансов вратарям, отличаясь «с точки».

Голкипер получил особую похвалу от тренера команды Брендана Роджерса, который назвал датчанина одним из лучших в своем амплуа в Европе.

Павел Харченко
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Теги

Лестер Сити Петер Шмейхель Ливерпуль

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