Шмейхель раскрыл секрет того, как ему удалось прервать серию Салаха из 15-ти реализованных пенальти

Датчанин помог «Лестеру» одолеть грозного соперника

Каспер Шмейхель / фото - Leicester City

Вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель рассказал ВВС, как он отразил пенальти от Мохаммеда Салаха в победном матче с «Ливерпулем» (1:0):

«Это очень важная победа. Теперь нам нужно отдохнуть и двигаться дальше. Я не изучал, как бьет пенальти Салах. У меня было предчувствие, и я доверился ему. Иногда вам нужно немного удачи. У нас не было этого в матче с «Манчестер Сити», однако нам повезло сегодня».

До этого матча египтянин 15 раз подряд не оставлял шансов вратарям, отличаясь «с точки».

Yesterday De Gea

Today Schmeichel.

PL beasts pic.twitter.com/P1EtkBpla6 — Out Of Context (@euro2077) December 28, 2021

Голкипер получил особую похвалу от тренера команды Брендана Роджерса, который назвал датчанина одним из лучших в своем амплуа в Европе.