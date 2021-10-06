«Мариуполь» проиграл восьмой матч в сезоне, уступив «Руху»
Шостак: «Мариуполю» пока не везет»
Полузащитник азовцев подвел итоги после 10 туров УПЛ
Денис Шостак / фото - fcmariupol.com
Полузащитник «Мариуполя» Денис Шостак подвел итоги после 10 туров УПЛ. Украинца цитирует пресс-служба клуба.
«Нам пока не везет. Надеюсь, в следующих играх мы докажем, что мы сильная команда.
Мы проведем работу над своими ошибками и, думаю, к следующей игре будем лучше готовы».
«Мариуполь» проиграл восьмой матч в сезоне, уступив «Руху».
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